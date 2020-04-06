Два бывших зампрокурора задержаны в Минске. На них завели дело по «наркотической» статье

Источник материала: Ежедневник

фото: b-g.by

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что речь идет о двух бывших заместителях прокуроров Советского и Ленинского районов Минска.

Уголовное дело возбудил и расследует Комитет госбезопасности. Бывшим заместителям прокуроров инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси.

Из органов прокуратуры эти работники уволены. Их заключили под стражу.