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Два бывших зампрокурора задержаны в Минске. На них завели дело по «наркотической» статье
06.04.2020 11:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: b-g.by
Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что речь идет о двух бывших заместителях прокуроров Советского и Ленинского районов Минска.
Уголовное дело возбудил и расследует Комитет госбезопасности. Бывшим заместителям прокуроров инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси.
Из органов прокуратуры эти работники уволены. Их заключили под стражу.
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Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что речь идет о двух бывших заместителях прокуроров Советского и Ленинского районов Минска.
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