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Крупную партию ядохимикатов похитили в Миорском районе

06.04.2020 11:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупную партию ядохимикатов похитили в Миорском районе

В Миорском районе украли ядохимикаты на сумму Br11,5 тыс. Следователи установили личности подозреваемых и обнаружили часть похищенного имущества. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Директор одного из предприятий сообщил в милицию, что в ночь с 31 марта на 1 апреля из складского помещения было похищено 70 л ядохимикатов. Сторож на участке отсутствовал, очевидцев также не оказалось. 

Как рассказали в МВД, злоумышленники проникли внутрь через щель между дверями и землей. Таким же способом вынесли канистры с химией. Единственной зацепкой на месте происшествия оказался след обуви. Оперативники проверили население ближайших деревень, в том числе ранее судимых лиц. Стало известно, что к хищению могли быть причастны двое жителей Верхнедвинского района 30 и 23 лет.

Во время осмотра частного дома, где проживала семья младшего из подозреваемых, оперативники обнаружили обувь, след подошвы которой совпадал с отпечатком на месте происшествия. Однако самого парня, как и похищенного, дома не оказалось. Задержать обоих сельчан сыщикам удалось ночью на подъезде к их деревне. Позже выяснилось, что старший из них со своей семьей снимает дом. Там и была обнаружена часть ядохимикатов – около 20 л продукции подозреваемые успели сбыть.

Сейчас молодые люди находятся в изоляторе временного содержания. Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту хищения в крупном размере. 

Фото: МВД Беларуси

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В Миорском районе украли ядохимикаты на сумму Br11,5 тыс. Следователи установили личности подозреваемых и обнаружили часть похищенного имущества. Об этом рассказали...
 
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