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На южном полушарии Земли начинается зима: австралийцы делают фото для соцсетей

06.04.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На южном полушарии Земли начинается зима: австралийцы делают фото для соцсетей

С первым снегом, Австралия! На южном полушарии начинается зима. Вершины гор на горнолыжном курорте  в штате Новый Южный Уэльс уже засыпаны первым снегопадом.

Снег идёт два дня. Пока, правда, только на высоте 1200 метров над уровнем моря, но некоторые австралийцы успели насладиться непривычными для континента погодными условиями. Кто-то поспешил встать на лыжи, а кто-то сделал оригинальные фото для социальных сетей, не выходя из дома. 

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С первым снегом, Австралия! На южном полушарии начинается зима. Вершины гор на горнолыжном курорте  в штате Новый Южный Уэльс уже засыпаны первым снегопадом. Снег...
 
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