Железо, витамин D и В12. Эндокринолог рассказывает, как часто нужно проверять эти показатели

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В каких случаях и кому нужно проверить содержание в организме железа и витаминов D или В12? Объясняет врач-эндокринолог 3-й центральной районной клинической поликлиники Минска Татьяна Савич.

Татьяна СавичВрач-эндокринолог 3-й центральной районной клинической поликлиники Минска

— Определенных норм того, как часто нужно сдавать анализы и проверять содержание железа, витаминов D и В12, нет. Но есть определенные общие «маячки»: так, нехватка витамина D встречается у 80% пациентов в зимнее время, а дефицит витамина B12 чаще всего есть у людей старше 65 лет.

Как заметить дефицит железа?

Железо в составе гемоглобина отвечает за перенос кислорода к тканям, за различные химические реакции в организме и за участие в синтезе гормонов, например, таких важных как гормоны щитовидной железы. Из-за нехватки железа (анемии) может наступить резкое ухудшение состояния здоровья при повышенной потребности в кислороде.

На то, что с железом что-то не так, могут указывать разные признаки: пигментация кожи, трещины в уголках рта, ломкость и вогнутость ногтей, снижение давления, изменение обоняния (пристрастие к запахам лака, красок), слабость, головная боль, головокружение, бледность и тахикардия. Наличие четырех и более симптомов говорит о том, что нужно сдать анализ.

Уровень гемоглобина часто показывает общий анализ крови , однако нехватка железа может быть латентной, то есть ее нельзя увидеть в этом исследовании. Чтобы определить скрытый дефицит, нужно проверить уровень ферритина (это такой белковой комплекс, который хранит в себе основной запас железа). Особенно важен его показатель для молодых женщин с менструацией, его уровень у них, как правило, должен быть больше 30 мкг/л, а у тех, кто планирует беременность, — не менее 40 мкг/л.

Нужно ли всем проверять содержание витамина B12?

Дефициту витамина B12 часто подвержены пожилые люди с хроническими заболеваниями и неврологическими жалобами неуточненного генеза, пациенты, принимающие препараты, вызывающие дефицит этого витамина, а также вегетарианцы. У них может наблюдаться снижение памяти, нарушение походки, резкие смены настроения, нарушение восприятия вкуса и запахов.

На проблемы с витамином B12 может указывать общий анализ крови, однако есть и латентный дефицит витамина, который никак не проявляется в общем исследовании. Чтобы его выявить, нужно провести достаточно трудоемкую и дорогостоящую процедуру — и ее делать «на всякий случай» нет смысла: только если назначил специалист.

Чем грозит дефицит витамина D?

Витамин D синтезируется у человека под действием ультрафиолетовых лучей и поступает вместе с пищей. Его дефицит может возникать из-за того, что в Беларуси мало солнца и люди большую часть времени ходят в закрытой одежде. Также витамина может не хватать из-за нарушения функций печени, почек или лишнего веса. Дефицит витамина D детям может грозить рахитом, а взрослым — размягчением костей (что приводит к частым переломам).

Проверить содержание витамина несложно — есть простой анализ. Содержание должно быть выше 30 нг/мл (хотя есть споры и о норме, и о дозах приема), если показатель ниже — необходимо лечение, назначенное врачом-эндокринологом. Для обеспечения здоровья костной и мышечной тканей взрослым людям можно в зимний сезон принимать витамин D, если выявлен дефицит — лечение должен назначить врач-эндокринолог, который еще будет контролировать уровень кальция и фосфора.

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