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Вот кто занял детскую площадку, когда все ушли на карантин

06.04.2020 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В английском графстве Ланкашир овцы пришли на детскую площадку, которая опустела из-за карантина. Животные не просто заняли территорию, но и обнаружили карусель, которой сразу же воспользовались. И, как оказалось, у них неплохо получается на ней кататься. Овец сняла на видео местная жительница: посмотрите, что они делали.

 
 
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