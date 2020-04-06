Вот кто занял детскую площадку, когда все ушли на карантин

Источник материала: Tut.by

В английском графстве Ланкашир овцы пришли на детскую площадку, которая опустела из-за карантина. Животные не просто заняли территорию, но и обнаружили карусель, которой сразу же воспользовались. И, как оказалось, у них неплохо получается на ней кататься. Овец сняла на видео местная жительница: посмотрите, что они делали.