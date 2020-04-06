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Комитет госконтроля открывает горячую линию: можно пожаловаться на завышенные цены и отсутствие товаров

06.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Комитет госконтроля открывает горячую линию: можно пожаловаться на завышенные цены и отсутствие товаровКомитет госконтроля 6 апреля откроет «горячую линию» по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен.

В Комитете государственного контроля с 6 по 10 апреля 2020 года организована «горячая линия» по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен, которая проводится в целях обеспечения оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке.

Жители всех регионов республики и г. Минска, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети.

Обратиться на «горячую линию» можно по телефону 8(017) 327 54 09 с 10.00 до 12.00. 

www.kgk.gov.by

 

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет госконтроля 6 апреля откроет «горячую линию» по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен. В Комитете государственного
 
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