Комитет госконтроля открывает горячую линию: можно пожаловаться на завышенные цены и отсутствие товаров

Источник материала: Маяк Преднепровья

Комитет госконтроля 6 апреля откроет «горячую линию» по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен.

В Комитете государственного контроля с 6 по 10 апреля 2020 года организована «горячая линия» по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен, которая проводится в целях обеспечения оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке.

Жители всех регионов республики и г. Минска, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети.

Обратиться на «горячую линию» можно по телефону 8(017) 327 54 09 с 10.00 до 12.00.

