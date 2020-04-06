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Парапланерист погиб после падения в озеро под Гродно

06.04.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парапланерист погиб в Гродненском районе, сообщили в Следственном комитете.




Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело мужчины из озера.

По факту нарушения правил безопасности движения, эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 Уголовного кодекса. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, а также ряд иных исследований, в том числе для установления технического состояния двигателя мотопараплана, допрошены свидетели. Исследуется, были ли соблюдены требования нормативных актов по вопросам организации и проведения полетов.
 
 
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Парапланерист погиб в Гродненском районе, сообщили в Следственном комитете.
 
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