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BMW показала новый круизер R18, который будет конкурировать с Harley-Davidson
Источник материала: Tut.by
Компания BMW выходит в новый для себя сегмент двухколесной техники, объявив о начале продаж новой модели R18.
Напомним, что в статусе
Центральный элемент шасси в новом мотоцикле — дуплексная рама, выполненная из стальных труб. В подвеске — телескопическая вилка и центральная стойка с прогрессивной характеристикой демпфирования и регулируемым предварительным натяжением пружины. Перья телескопической вилки закрыты кожухами, диаметр пера вилки составляет 49 мм, а ход подвески — 120 мм спереди и 90 мм сзади.
На R18 используются два дисковых тормозных механизма спереди и один сзади в сочетании с четырехпоршневыми фиксированными суппортами. Уже в «базе» имеется система ASC (отключаемый автоматический контроль устойчивости) предусмотрено три ездовых режима (Rain, Roll и Rock).
Новинка уже доступна для заказа, известна и стартовая стоимость для российского рынка — 1 860 000 рублей (около 24 300 долларов в пересчете по текущему курсу).
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Компания BMW выходит в новый для себя сегмент двухколесной техники, объявив о начале продаж новой модели R18.
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