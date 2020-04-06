BMW показала новый круизер R18, который будет конкурировать с Harley-Davidson

Источник материала: Tut.by

Компания BMW выходит в новый для себя сегмент двухколесной техники, объявив о начале продаж новой модели R18.





Напомним, что в статусе концепта этот мотоцикл впервые был представлен весной прошлого года. Главной особенностью R18 стал разработанный с нуля двухцилиндровый двигатель Big Boxer с оппозитным расположением цилиндров. При объеме 1802 см3 он является самым большим «оппозитником» в истории BMW. Вес силового агрегата в сборе с коробкой передач и системой впуска — 110,8 кг, а отдача достигает 91 л.с. и 158 Нм крутящего момента при 3000 об./мин.





Центральный элемент шасси в новом мотоцикле — дуплексная рама, выполненная из стальных труб. В подвеске — телескопическая вилка и центральная стойка с прогрессивной характеристикой демпфирования и регулируемым предварительным натяжением пружины. Перья телескопической вилки закрыты кожухами, диаметр пера вилки составляет 49 мм, а ход подвески — 120 мм спереди и 90 мм сзади.





На R18 используются два дисковых тормозных механизма спереди и один сзади в сочетании с четырехпоршневыми фиксированными суппортами. Уже в «базе» имеется система ASC (отключаемый автоматический контроль устойчивости) предусмотрено три ездовых режима (Rain, Roll и Rock).





Новинка уже доступна для заказа, известна и стартовая стоимость для российского рынка — 1 860 000 рублей (около 24 300 долларов в пересчете по текущему курсу).