В Гродненском районе погиб парапланерист

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 19.50 часов 5 апреля в МЧС поступило сообщение о падении парапланериста в озеро в Гродненском районе. Прибывшие на место спасатели извлекли тело мужчины из озера. По предварительным данным, во время полета на сверхлегком летательном аппарате (мотопараплан) 48-летний мужчина не справился с управлением и упал в озеро, в результате чего погиб на месте происшествия.





По факту нарушения правил безопасности движения, эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 Уголовного кодекса. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, а также ряд иных исследований, в том числе для установления технического состояния двигателя мотопараплана, допрошены свидетели.





Исследуется, были ли соблюдены требования нормативных актов по вопросам организации и проведения полетов.