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В Гродненском районе погиб парапланерист

06.04.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около 19.50 часов 5 апреля в МЧС поступило сообщение о падении парапланериста в озеро в Гродненском районе. Прибывшие на место спасатели извлекли тело мужчины из озера. По предварительным данным, во время полета на сверхлегком летательном аппарате (мотопараплан) 48-летний мужчина не справился с управлением и упал в озеро, в результате чего погиб на месте происшествия.

В Гродненском районе погиб парапланерист

По факту нарушения правил безопасности движения, эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 Уголовного кодекса. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, а также ряд иных исследований, в том числе для установления технического состояния двигателя мотопараплана, допрошены свидетели.

В Гродненском районе погиб парапланерист

Исследуется, были ли соблюдены требования нормативных актов по вопросам организации и проведения полетов.

В Гродненском районе погиб парапланерист

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  Около 19.50 часов 5 апреля в МЧС поступило сообщение о падении парапланериста в озеро в Гродненском районе. Прибывшие на место спасатели извлекли тело мужчины из...
 
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