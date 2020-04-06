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В Гродненском районе погиб парапланерист
06.04.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Около 19.50 часов 5 апреля в
По факту нарушения правил безопасности движения, эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 Уголовного кодекса. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, а также ряд иных исследований, в том числе для установления технического состояния двигателя мотопараплана, допрошены свидетели.
Исследуется, были ли соблюдены требования нормативных актов по вопросам организации и проведения полетов.
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