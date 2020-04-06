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Возле деревни Селище столкнулись BMW и Citroen

06.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Возле деревни Селище столкнулись BMW и Citroen

    Фото прислала @kabakova379 в Instagram

Серьёзная авария произошла вечером 4 апреля на трассе Р43 вблизи деревни Селище Слуцкого района. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

— В Селищах была авария в 20:50, пьяный водитель выехал на встречку. Все, слава Богу, живы, — написала читательница. — Столкнулись БМВ семёрка и Ситроен С5.

Официальной информации по данному факту пока нет.

Возле деревни Селище столкнулись BMW и Citroen

 
 
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Серьёзная авария произошла вечером 4 апреля на трассе Р43 вблизи деревни Селище Слуцкого района. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
 
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