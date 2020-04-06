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В Минске при столкновении с Opel пострадал велосипедист

06.04.2020 13:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске иномарка сбила велосипедиста. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Володько в сторону Южной магистрали. Совершая поворот направо, автомобиль не пропустил велосипедиста, в результате чего произошло столкновение. 

Велосипедист получил ушибы и был доставлен в медучреждение. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. 

Месяцем ранее в Минске произошло ДТП на Долгиновском тракте.

Автомобиль сбил велосипедиста, который ехал по тротуару – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске иномарка сбила велосипедиста.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Володько в сторону Южной...
 
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