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В Минске при столкновении с Opel пострадал велосипедист
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске иномарка сбила велосипедиста.
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Велосипедист получил ушибы и был доставлен в медучреждение. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ.
Месяцем ранее в Минске произошло ДТП на Долгиновском тракте.
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Новости Беларуси. В Минске иномарка сбила велосипедиста. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Володько в сторону Южной...
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