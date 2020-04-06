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Певица Даффи раскрыла подробности своего похищения и изнасилования

06.04.2020 13:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская певица Даффи ушла со сцены после того, как была изнасилована и несколько дней содержалась в плену. Она рассказала об этом эпизоде раньше, но сейчас решила озвучить все подробности, передает Spletnik.

Напомним, Даффи получила всемирную известность после выхода альбома Rockferry в 2008 году. Альбом шесть раз становился «платиновым», а в 2009 году певица получила премию «Грэмми», а также три статуэтки Brit Awards. Однако с 2010 года неожиданно для многих она практически перестала появляться на публике.

В воскресенье 35-летняя певица написала в блоге длинный пост, все-таки поделившись подробностями своего похищения (в феврале звезда наотрез отказалась рассказывать детали случившегося). Оказалось, что трагедия произошла, когда она отмечала день рождения десять лет назад.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @duffy 5 Апр 2020 в 1:32 PDT

Во время празднования в ресторане насильник (остается непонятым, была ли Даффи знакома с ним ранее) накачал ее наркотиками и увез в другую страну. Потом ее перевезли домой, где держали в плену в ее собственном особняке.

— Я не могу вспомнить, как села на самолет и оказалась на заднем сиденье машины. Меня заперли в гостиничном номере, потом преступник вернулся и изнасиловал меня. Я помню ту боль. Я пыталась оставаться в сознании после того, как это произошло, — написала она.

Даффи собиралась сбежать в соседний город, когда преступник спал, но у нее не было денег и документов. Она боялась, что он вызовет полицию, и ее объявят в розыск.

— Я не знаю, как у меня хватило сил терпеть все то, что случилось в те дни, я чувствовала присутствие чего-то, что помогло мне остаться в живых. Я полетела с ним обратно, я сохраняла спокойствие, насколько это было возможным. Когда вернулась домой, я пару часов сидела абсолютно без эмоций, как зомби. Я знала, что моя жизнь была в непосредственной опасности, он намекал, что хочет убить меня, — вспоминает Даффи.


Фото: Instagram

Преступник накачивал звезду наркотиками в ее собственном доме еще в течение четырех недель. Она призналась, что была слишком напугана, чтобы пойти к властям, опасаясь, что насильник найдет ее.

— Помню, как кто-то из моих знакомых пришел ко мне домой и увидел, что я на балконе смотрю в никуда, завернутая в одеяло. Тот человек сказал, что я была желтого цвета, словно мертвец. Соседи были явно напуганы, но не хотели вмешиваться, они никогда не видели ничего подобного. Я понимала, что если что-то пойдет не так, он просто убьет меня, — сказала исполнительница.

Даффи так и не рассказала, как ей удалось вырваться из плена, и не раскрыла имя преступника.

Первым человеком, которому Даффи смогла рассказать о тех страшных событиях, был психолог, ведущий в Великобритании специалист по помощи людям со сложными симптомами посттравматического синдрома.

— Как же мне повезло найти ее: ее красивые голубые глаза, розовый диван, огромную библиотеку, потрясающий ум и профессионализм. Без нее я бы не справилась. Был высокий риск, что я покончила бы жизнь самоубийством впоследствии. Мысль о выздоровлении была почти нереальной. Мои волосы были настолько запутаны, что я не могла расчесать их, расстраивалась и просто обрезала их, — вспоминает Даффи.

Она переезжала пять раз в течение трех лет, все из-за того, что не чувствовала себя в безопасности. Исполнительница также объяснила причины, по которым она сейчас решила поделиться своей душераздирающей историей.

— Мы живем в мире, который приносит страдания, и мне больше не стыдно за то, что глубоко ранило меня. Я верю, что если вы говорите от сердца, сердца других людей ответят вам. Как бы ужасна ни была моя история, я говорю от всего сердца, это о моей жизни и жизни других людей, которые оказались в подобной ситуации и страдали, — подытожила звезда.

Она не исключает возможности вернуться к музыке в какой-то момент в будущем. Тем не менее ее главная цель в настоящее время — перестать жить прошлым и продолжать заботиться о своем психическом здоровье.

 
 
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