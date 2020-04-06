Очень актуальный тест про белфутбол (настоящему белорусу стыдно не набрать 10 из 10)

Источник материала: Tut.by

Экспансия белорусского футбола уже точно войдет в историю. Трансляции наших матчей показывают на разных континентах, а любители игры номер один со всего мира выбирают фаворитов среди клубов ЧБ. Сможете ли вы отличить фейковую новость о белфутболе от правды, в которую еще совсем недавно было трудно поверить? Давайте проверим!