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Очень актуальный тест про белфутбол (настоящему белорусу стыдно не набрать 10 из 10)
Источник материала: Tut.by
Экспансия белорусского футбола уже точно войдет в историю. Трансляции наших матчей показывают на разных континентах, а любители игры номер один со всего мира выбирают фаворитов среди клубов ЧБ. Сможете ли вы отличить фейковую новость о белфутболе от правды, в которую еще совсем недавно было трудно поверить? Давайте проверим!
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Сможете ли вы отличить фейковую новость о белфутболе от правды, в которую еще совсем недавно было трудно поверить? Давайте проверим!
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