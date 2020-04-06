Назначены руководители двух сахарных заводов

Большинство голосов члены наблюдательного совета ОАО "Скидельский сахарный комбинат" отдали Владимиру Белоусову. Ранее он работал заместителем генерального директора по реализации ОАО "Гродненский стеклозавод".





На должность генерального директора ОАО "Жабинковский сахарный завод" был избран Игорь Болтромеюк. Он занимал должность антикризисного управляющего ОАО "Дрогичинский трактороремонтный завод".





Руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).





Ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко. Президент сообщил, что обыски обнаружили большое состояние у задержанных. "У меня ни к кому нет личных претензий, я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто приводит в бешенство? Если ты борешься там за эту копейку по нефти, по газу, по металлу, еще по чему-то, тут пытаешься настроить, чтобы люди зарплаты имели, эти подонки нагло средь бела дня воруют! Это нормально? Ненормально. Поэтому это-наука для всех директоров" – сказал он.





Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк также отметил: "то, что сейчас произошло — это опять-таки, внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими".