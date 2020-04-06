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БПС-Сбербанк запретил снимать валюту в банкоматах держателям "чужих" карт
Источник материала: Партизан
БПС-Сбербанк
Со 2 апреля наличная иностранная валюта в банкоматах банка выдается только по картам БПС-Сбербанка.
Получить наличные белорусские рубли в банкоматной сети БПС-Сбербанка по-прежнему можно как по картам этого банка, так и по картам других банков.
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БПС-Сбербанк сообщил об изменении условий выдачи наличной иностранной валюты в банкоматах по картам эмитированным другими банками.
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