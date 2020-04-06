Весна сошла с ума. На днях до +23°С, а потом возможен снег









7 апреля, во вторник, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, в южных районах местами до -5 °С, максимальная днем +15…21 °С, по юго-западу страны воздух может прогреваться до +23 °С.





8 апреля, в среду, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку небольшой дождь. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью 0…+7 °С, днем +13…19 °С, по юго-западу +20…22 °С.





9 апреля, в четверг, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и во многих районах обойдется еще без осадков, только днем с Балтийского моря на северо-запад страны переместится атмосферный фронт, здесь увеличится облачность и пройдут кратковременные дожди.





Ветер юго-западный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью 0…+6 °С, местами до -2 °С, днем +17…23 °С, по северу-западу в облаках прохладнее +14…16 °С.





Но такая замечательная погода будет недолго.









Уже в пятницу, 10 апреля, погодные условия начнет формировать холодный атмосферный фронт, который оттеснит очень теплый воздух за пределы нашей страны. Фронтальный раздел дождей принесет немного, лишь местами по стране пройдут кратковременные дожди.





В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться слабые туманы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, ночью будет слабый, днем — порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2…9 °С, максимальная днем +7…13 °С, по юго-западу на пару градусов теплее.





По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные ожидается прохладная погода, а в воскресенье по северу Беларуси вновь может наблюдаться небольшой снег.



