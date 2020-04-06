ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Крупные российские компании начали поставки нефти в Беларусь

06.04.2020 13:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: ok.ru

"Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" могут поставить в апреле 0,6 млн т нефти.

Российские компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" оформили к поставке на НПЗ Белоруссии в апреле около 0,6 млн тонн нефти Urals, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, "Роснефть" оформила к поставке в Беларусь около 460 тыс. тонн нефти, "Лукойл" - около 80 тыс. тонн, "Газпром нефть" - около 50 тыс. тонн. При этом компании группы "Сафмар", которые единственные продолжили поставку сырья Беларуси с начала 2020 года, пока не оформляют документы.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что компания начала поставки нефти на белорусские НПЗ в соответствии с оформленными маршрутными поручениями. На прошлой неделе документы на поставку в Беларусь начали оформлять четыре нефтяных компании РФ, которые являлись традиционными поставщиками. Всего компании РФ подали заявки на апрель в объеме около 1 млн тонн.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" могут поставить в апреле 0,6 млн т нефти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назначены руководители двух сахарных заводов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика