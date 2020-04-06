Крупные российские компании начали поставки нефти в Беларусь

Источник материала: Ежедневник

фото: ok.ru

"Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" могут поставить в апреле 0,6 млн т нефти.

Российские компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" оформили к поставке на НПЗ Белоруссии в апреле около 0,6 млн тонн нефти Urals, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, "Роснефть" оформила к поставке в Беларусь около 460 тыс. тонн нефти, "Лукойл" - около 80 тыс. тонн, "Газпром нефть" - около 50 тыс. тонн. При этом компании группы "Сафмар", которые единственные продолжили поставку сырья Беларуси с начала 2020 года, пока не оформляют документы.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что компания начала поставки нефти на белорусские НПЗ в соответствии с оформленными маршрутными поручениями. На прошлой неделе документы на поставку в Беларусь начали оформлять четыре нефтяных компании РФ, которые являлись традиционными поставщиками. Всего компании РФ подали заявки на апрель в объеме около 1 млн тонн.