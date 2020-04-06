Как отразится на внешности дефицит белка – комментарий эксперта

Источник материала: ОНТ

Роль белка в организме – особая. Именно он является основным структурным компоменентом клеток и тканей. Врач-дерматовенеролог Городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светлана Якубовская рассказала порталу 24health.by о влиянии белка на внешность.

Дефицит белка может проявляться:

сухостью и бледностью кожи;

снижением тонуса кожи;

появлением морщин;

депигментацией кожи;

развитием скрытых отеков;

сухостью, истончением,выпадением и ломкостью волос;

ломкостью и расслаиванием ногтей.





Чтобы избежать всех вышеперечисленных последствий, стоит заранее позаботиться о включении нормы белка в свой рацион. Например, в составе белков животного происхождения – гемоглобин, эластин, коллаген, жирорастворимые витамины А и Е, D, витамины группы В, кальций, фосфор, гемовое железо (которое обладает большей усваиваемостью, чем растительного происхождения). Также в качестве профилактики стоит употреблять в пищу кисломолочные продукты на основе легкоусвояемых сывороточных белков. Они обогащены витаминами, микроэлементами и лактобактериями, улучшающими пищеварение, всасывание полезных и питательных веществ.

Из-за того, что белки не накапливаются в организме, употребление белков должно быть регулярным и нормированным.





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