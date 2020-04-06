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Как отразится на внешности дефицит белка – комментарий эксперта

06.04.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как отразится на внешности дефицит белка – комментарий эксперта

Роль белка в организме – особая. Именно он является основным структурным компоменентом клеток и тканей. Врач-дерматовенеролог Городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светлана Якубовская рассказала порталу 24health.by о влиянии белка на внешность.

Дефицит белка может проявляться:

  • сухостью и бледностью кожи;
  • снижением тонуса кожи;
  • появлением морщин;
  • депигментацией кожи;
  • развитием скрытых отеков;
  • сухостью, истончением,выпадением и ломкостью волос;
  • ломкостью и расслаиванием ногтей.


Чтобы избежать всех вышеперечисленных последствий, стоит заранее позаботиться о включении нормы белка в свой рацион. Например, в составе белков животного происхождения – гемоглобин, эластин, коллаген, жирорастворимые витамины А и Е, D, витамины группы В, кальций, фосфор, гемовое железо (которое обладает большей усваиваемостью, чем растительного происхождения). Также в качестве профилактики стоит употреблять в пищу кисломолочные продукты на основе легкоусвояемых сывороточных белков. Они обогащены витаминами, микроэлементами и лактобактериями, улучшающими пищеварение, всасывание полезных и питательных веществ. 

Из-за того, что белки не накапливаются в организме, употребление белков должно быть регулярным и нормированным.


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Теги: Минск
 
 
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Роль белка в организме – особая. Именно он является основным структурным компоменентом клеток и тканей. Врач-дерматовенеролог Городского клинического...
 
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