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Как отразится на внешности дефицит белка – комментарий эксперта
Источник материала: ОНТ
Роль белка в организме – особая. Именно он является основным структурным компоменентом клеток и тканей. Врач-дерматовенеролог Городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светлана Якубовская
Дефицит белка может проявляться:
Чтобы избежать всех вышеперечисленных последствий, стоит заранее позаботиться о включении нормы белка в свой рацион. Например, в составе белков животного происхождения – гемоглобин, эластин, коллаген, жирорастворимые витамины А и Е, D, витамины группы В, кальций, фосфор, гемовое железо (которое обладает большей усваиваемостью, чем растительного происхождения). Также в качестве профилактики стоит употреблять в пищу кисломолочные продукты на основе легкоусвояемых сывороточных белков. Они обогащены витаминами, микроэлементами и лактобактериями, улучшающими пищеварение, всасывание полезных и питательных веществ.
Из-за того, что белки не накапливаются в организме, употребление белков должно быть регулярным и нормированным.
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Роль белка в организме – особая. Именно он является основным структурным компоменентом клеток и тканей. Врач-дерматовенеролог Городского клинического...
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