В районе количество несчастных случаев на производстве снизилось

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Состоялось очередное заседание Несвижского районного исполнительного комитета, на котором рассматривался вопрос о состоянии охраны труда и производственного травматизма в организациях Несвижского района за 2019 год.





С докладом выступила начальник управления

по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Толстик.

В 2019 году Несвижским районным исполнительным комитетом продолжалась работа по обеспечению реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, улучшению условий и охраны труда работающих в организациях, расположенных на подведомственной исполкому территории, выполнению Плана мероприятий подпрограммы 2 «Охрана труда» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 — 2020 годы в Несвижском районе.

Как отмечалось, состояние охраны труда и производственного травматизма, ход выполнения требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 в течение года рассмотрены на трех заседаниях райисполкома, двух заседаниях Комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости с принятием конкретных решений.

Организациями коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности в 2019 году на выполнение мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда израсходовано 482,4 тыс.рублей. Всего в организациях Несвижского района по штатному расписанию имеются 56 должностей специалистов по охране труда. В организациях, где по нормативам численности единица специалиста по охране труда не предусмотрена, приказом нанимателя назначены ответственные за организацию работы по охране труда.

С целью обеспечения безопасных условий труда работающих, предупреждения нарушений требования правил охраны труда, профилактики производственного травматизма в СПК «Агрокомбинат Снов» в штат введены дополнительно 4 штатные единицы инженера по охране труда, всего на сегодняшний день работают 6 специалистов по охране труда.

В организациях Несвижского района функционируют кабинеты охраны труда и уголки по охране труда, которые укомплектованы плакатами по охране труда, образцами средств индивидуальной защиты, методическими, справочными пособиями, кино- и видеофильмами.

На территории структурных подразделений СПК «Агрокомбинат Снов», СЗАО «Евротарэкс», ОАО «Городейский сахарный комбинат», УП «Несвижское ЖКХ», ЗАО «Облрапсагросервис», ОАО «Новая жизнь», ОАО «Лань — Несвиж», ОАО «Городея», СП ООО «Фармлэнд» размещена социальная реклама в виде плакатов, баннеров, пропагандирующих безопасность труда на производстве.

Для снижения количества нарушений трудовой и производственной дисциплины, соблюдения инструкций по охране труда организациям района было рекомендовано использование талонной системы учета нарушений требований охраны труда.

В настоящее время эта система применяется в УП «Несвижское ЖКХ», Несвижский район газоснабжения производственного управления «Столбцыгаз», Несвижский район электрических сетей РУП «Минскэнерго» Столбцовские электрические сети, ОАО «Лань — Несвиж», СПК АК «Снов», районной энергогазинспекции, ДУП «ПМК — 218».

В ОАО «Городейский сахарный комбинат», Несвижском управлении магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ведутся журналы учета нарушений требований охраны труда и его данные используются при осуществлении кадровой политики в организации.

В районе функционирует система обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда на всех уровнях управления с участием представителей государственных органов надзора и контроля, профсоюзных работников.

В 2019 году состоялось 11 заседаний районной комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда, где проверку знаний прошли 153 руководителя и членов комиссий организаций коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности.

Для специалистов организаций агропромышленного комплекса перед началом весенних полевых и уборочных работ ежегодно проводятся межрегиональные обучающие семинары, с работниками проводятся обучение, инструктаж и проверка знаний по вопросам охраны труда.

В районе регулярно проводятся месячники по охране труда в период проведения массовых сельскохозяйственных работ. Ежегодно проводится районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.

Организациям агропромышленного комплекса поручено наладить проведение приборного контроля на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения работающих по категориям. На этом моменте подробно остановился председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский, который вел заседание. Он также дал ряд обязательных к выполнению поручений всем ответственным и заинтересованным.

Управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома совместно с представителями отдела внутренних дел будет организовано проведение обследований всех организаций агропромышленного комплекса, расположенных на территории Несвижского района, по вопросу проведения приборного контроля на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте всех производственных подразделений.

В 2019 году проведено 223 рейдовых мероприятия, в результате которых выявлено 27 фактов нахождения работников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и 1 факт отсутствия сторожей на рабочем месте в ночное время. Также в ходе рейдов составлено 27 административных протоколов за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

В целях осуществления общественного контроля вопросы законодательства в области охраны труда находятся на постоянном контроле в Федерации профсоюзов Беларуси, президиумов райкомов профсоюзов, профсоюзных комитетов. Во всех первичных профсоюзных организациях работают общественные инспекторы по охране труда.

Ежегодно рейдовой группой технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси проводятся мониторинги по охране труда в организациях Несвижского района. В декабре 2019 года посещены 12 организаций района, по итогам которых выдано 11 рекомендаций на устранение 42 выявленных нарушений законодательных актов об охране труда. Выявленные нарушения устранены в установленные сроки.

С целью профилактики производственного травматизма и оказания методической и практической помощи по вопросам охраны труда организациям сельскохозяйственной, строительной отраслей, жилищно–коммунального и лесного хозяйства, промышленности и организациям без ведомственной подчиненности, в районе работает мобильная группа. За 2019 год ею проведено 90 обследований организаций района, из них, 44 обследования сельскохозяйственных организаций, 9 строительных и 37 обследований организаций других видов деятельности. Выявлено 954 нарушения правил и норм по охране труда, из них 528 в сельскохозяйственных организациях, 121 в строительной сфере и 305 в организациях других видов деятельности.

Благодаря принимаемым мерам в районе количество несчастных случаев на производстве снизилось с 9 случаев в 2018 году до 6 случаев в 2019 году, не допущено несчастных случае на производстве с тяжелым исходом.

В разрезе области уровень производственного травматизма с тяжкими последствиями (число потерпевших на производстве на 10 тысяч работающих) в районе снизился с 2,47 в 2018 году до 1,83 в 2019 году при областном показателе 2,86.

Вместе с тем, в 2019 году в районе зарегистрировано 2 несчастных случая на производстве со смертельным исходом, в 2018 году таких случаев не было.

Несчастные случаи, не связанные с тяжелым травмированием, произошли с машинистом расфасовочно-упаковочных машин СПООО «Фармлэнд», бойцом скота ОАО «Лань — Несвиж», оператором машинного доения ОАО «Городея», работником, выполняющим работы по договору подряда ОАО «Грицкевичи».

13 сентября 2019 г. на территории Молодечненского участка свеклопункта ОАО «Городейский сахарный комбинат» произошел несчастный случай с машинистом буртоукладочной машины в результате удара троса в голову при выполнении работы по разматыванию металлического троса с барабана стационарной электрической лебёдки при помощи автопогрузчика типа Амкодор. В результате полученных травм пострадавший умер.

Анализ причин данного несчастного случая рассмотрен на выездном заседании Комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в ОАО «Городейский сахарный комбинат».

24 декабря 2019 года и 27 января 2020 года на заседании районного исполнительного комитета с принятием конкретных решений.

19 октября 2019 г. был найден лежащим на асфальтном покрытии на территории склада без сознания сторож ОАО «Сейловичи», от полученной травмы пострадавший впоследствии умер. Причиной несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшего при передвижении.

Данный несчастный случай был рассмотрен на заседании районного исполнительного комитета 24 февраля 2020 г.

По-прежнему многие нарушения требований охраны труда являются следствием неэффективного административного и общественного контроля со стороны руководителей и ответственных должностных лиц организаций за соблюдением нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения и меры безопасности при производстве работ, требований трудовой и производственной дисциплины, личная неосторожность самих потерпевших.

Первоочередной задачей всех руководителей должно стать обеспечение безопасности труда каждого работника и создание надлежащих условий для его работы, повышение трудовой, исполнительской и производственной дисциплины.

Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда в организациях Несвижского района будет продолжена.

«НН».