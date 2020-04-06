Следственный комитет: по подозрению в убийстве Кумагерчик задержан 19-летний житель Слуцкого района

Источник материала: Слуцк Город





По данным следствия, в начале марта текущего года в милицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 43-летней жительницы Слуцка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение женщины установлено не было, и спустя десять суток с момента подачи заявления по данному факту Слуцким районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел все это время отрабатывались различные версии произошедшего, детально анализировались последние события, связанные с женщиной, изучался круг ее общения и образ жизни.

— В ходе реализации совместных мероприятий криминальный характер исчезновения разыскиваемой подтвердился. Тело женщины обнаружено вечером 5 апреля, закопанным в постройке на территории одного из домовладений в Слуцком районе, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следственно-оперативной группой в ходе проведенных осмотров дома и дворовой территории обнаружены и изъяты следы, предметы и иные вещественные доказательства. Назначены экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ по Минской области.

По факту убийства следователями возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний житель Слуцкого района, с ним работают следователи. Собирается материал, характеризующий его личность. Проведение следственных и иных процессуальных действий по сбору доказательной базы и установлению полной картины произошедшего продолжается.