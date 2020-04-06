Футболисты мюнхенской «Баварии» возобновят тренировки

Источник материала: ОНТ

Игроки приступят к занятиям в небольших группах. Это решение принято в координации с политикой правительства и соответствующими органами.

Все правила гигиены на тренировках «Баварии» будут строго соблюдаться. Также клуб из Мюнхена попросил болельщиков не посещать занятия на тренировочной базе клуба.

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