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О завышенных ценах и отсутствии товар можно сообщить в госконтроль

06.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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С 6 по 10 апреля Комитет госконтроля организовал "горячую линию" по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен.

Линия организована для того, чтобы обеспечить оперативный контроль за ситуацией на потребительском рынке.

Жители республики, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети.

Звонки принимаются по телефону 8(017) 327-54-09 с 10.00 до 12.00.

 
 
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С 6 по 10 апреля Комитет госконтроля организовал "горячую линию" по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен. Линия организована для того, чтобы...
 
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