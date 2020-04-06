О завышенных ценах и отсутствии товар можно сообщить в госконтроль

Источник материала: Пинский Вестник

















С 6 по 10 апреля Комитет госконтроля организовал "горячую линию" по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен.

Линия организована для того, чтобы обеспечить оперативный контроль за ситуацией на потребительском рынке.

Жители республики, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети.

Звонки принимаются по телефону 8(017) 327-54-09 с 10.00 до 12.00.