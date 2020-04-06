|
О завышенных ценах и отсутствии товар можно сообщить в госконтроль
06.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
С 6 по 10 апреля Комитет госконтроля организовал "горячую линию" по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен.
Линия организована для того, чтобы обеспечить оперативный контроль за ситуацией на потребительском рынке.
Жители республики, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети.
Звонки принимаются по телефону 8(017) 327-54-09 с 10.00 до 12.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 6 по 10 апреля Комитет госконтроля организовал "горячую линию" по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен. Линия организована для того, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)