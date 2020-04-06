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Парапланерист погиб под Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Гродно погиб парапланерист. Это случилось вечером воскресенья, 5 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одномоторный параплан упал в озеро. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Больше о трагедии в следующих выпусках Новостей «24 часа».
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Новости Беларуси. Под Гродно погиб парапланерист. Это случилось вечером воскресенья, 5 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одномоторный параплан...
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