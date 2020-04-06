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В Могилевском районе на пожаре погиб человек
Источник материала: БTСообщение о возгорании в дачном доме возле деревни Концы поступило накануне вечером. Здание было охвачено огнем, комнаты заполонил плотный дым. Со слов соседей, внутри находится человек. Было известно, что 41-летний хозяин участка не работал, проживал один. Бойцы МЧС обнаружили обгоревший труп в комнате на полу. В результате инцидента уничтожена кровля, часть перекрытия и имущество. Причина пожара выясняется.
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Сообщение о возгорании в дачном доме возле деревни Концы поступило накануне вечером. Здание было охвачено огнем, комнаты заполонил плотный дым. Со слов соседей,...
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