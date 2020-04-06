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«А целоваться как?» Чем сегодня живут ветераны и что для них главное
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тандем социальной службы, власти и бизнеса. В Минской области запустили проект, посвященный поколению победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участников войны навещают на дому, им дарят теплые слова, подарки и приносят продукты прямо к столу, а также готовы помощь с любыми бытовыми вопросами.
Оксана Семашко, корреспондент:
– За безопасность. Теперь будем говорить вот так, да.
– Вот так вот можно.
В этом году душевные встречи приобрели медицинский характер. Хозяева и гости ради безопасности друг друга соблюдают дресс-код: маска и перчатки крайне необходимы.
Чтоб у вас было крепкое здоровье. Чтобы всегда был такой солнечный май, который вы нам принесли.
Анатолий Степанович и Эмилия Александровна прошли всю войну в ожидании друг друга. И вот уже 67 лет вместе, как спелись.
И над страной салют и гром. И солнце в небе голубом. И счастье, что пришло в наш дом. Все это ты – Победа!
Томаш Дятко, участник Великой Отечественной войны:
Ольга Копыток, директор ТЦСОН Борисовского района:
Большое спасибо. Оо, масло растительное – мое любимое.
К благородной акции «Мы с тобой, ветеран» подключились также местная власть и бизнес. Забота о близких – один из самых добрых и нужных примеров государственно-частного партнерства.
Самые искренние слова благодарности за то, что вы сделали, за ваш подвиг, который мы храним в своем сердце.
Я сейчас надену туфли.
Они и в 94 шутят, стараются выглядеть на 16 всегда. И, как правило, ветераны – люди скромные, которые ничего не просят.
Любовь Дубина, участница Великой Отечественной войны:
Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского городского исполнительного комитета:
И, кажется, они каждого знают в лицо. Говорят, уже как будто породнились. Ведь навещают их и без особого повода. Сейчас только в Минской области проживает 650 ветеранов. К главному майскому празднику с искренними поздравлениями и полезными подарками дойдут до каждого.
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Новости Беларуси. Тандем социальной службы, власти и бизнеса. В Минской области запустили проект, посвященный поколению победителей, сообщили в программе Новости...
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