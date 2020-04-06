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Беларусь помогла эвакуировать российских туристов из Индии

06.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Долгая дорога домой. Сегодня в Минск прилетел самолет из Нью-Дели. На борту находились 57 граждан Беларуси и 42 россиянина, а также жители Украины и Таджикистана. Но тех, кто не может вернуться, еще тысячи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Артем Васнев.

«Состоим в десятке чатов «Застрявшие в Таиланде». В «Аэрофлоте» одна информация, в посольстве – другая, в МИДе – третья. Такое ощущение, что никто не хочет ни за что отвечать», – рассказал турист из России Илья Нечепуренко.

Похожие любительские видео от застрявших российских туристов приходят со всех концов света. У многих на исходе и деньги, и нервы. Всего за границей ждут помощи около 35 тысяч граждан России. В большинстве случаев люди не имеют ни малейшего представления, когда их вывезут.

«В связи с тем, что компания «Аэрофлот» отказалась предоставлять нам воду и размещение, мы были вынуждены обратиться в консульство. Нам бесплатно предоставили гостиницу, но питание платное», – рассказала туристка из России Юлия.

Для 42 россиян мучения закончились. На помощь пришла Беларусь. Власти этой страны прислали в Нью-Дели спецборт, который эвакуировал, в том числе, и российских туристов. Спецрейс организовала дипмиссия Российской Федерации. Подробности рассказал посол Дмитрий Мезенцев.

«Это важный случай, важный эпизод, но он не может быть экстраординарным в системе белорусско-российских отношений, потому что по-другому не могли поступить и права не имели. Именно этим взаимодействием, доверием, готовностью протягивать друг другу руку и объясняется тот факт, что на борт поднялись и белорусы, и россияне», – заявил Мезенцев.

Многие винят самих туристов. Но в МИДе заявили, что своих не бросят. 500 миллионов рублей помощи поступили на счет министерства.



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Теги: Минск
 
 
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На борту находились 57 граждан Беларуси и 42 россиянина, а также жители Украины и Таджикистана.
 
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