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Беларусь помогла эвакуировать российских туристов из Индии
06.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Долгая дорога домой. Сегодня в Минск прилетел самолет из Нью-Дели. На борту находились 57 граждан Беларуси и 42 россиянина, а также жители Украины и Таджикистана. Но тех, кто не может вернуться, еще тысячи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Артем Васнев.
Похожие любительские видео от застрявших российских туристов приходят со всех концов света. У многих на исходе и деньги, и нервы. Всего за границей ждут помощи около 35 тысяч граждан России. В большинстве случаев люди не имеют ни малейшего представления, когда их вывезут.
«В связи с тем, что компания «Аэрофлот» отказалась предоставлять нам воду и размещение, мы были вынуждены обратиться в консульство. Нам бесплатно предоставили гостиницу, но питание платное», – рассказала туристка из России Юлия.
Для 42 россиян мучения закончились. На помощь пришла Беларусь. Власти этой страны прислали в Нью-Дели спецборт, который эвакуировал, в том числе, и российских туристов. Спецрейс организовала дипмиссия Российской Федерации. Подробности рассказал посол Дмитрий Мезенцев.
Многие винят самих туристов. Но в МИДе заявили, что своих не бросят. 500 миллионов рублей помощи поступили на счет министерства.
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На борту находились 57 граждан Беларуси и 42 россиянина, а также жители Украины и Таджикистана.
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