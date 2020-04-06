В Беларуси бизнесменам предоставят льготы на период пандемии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Налоговые каникулы, отсрочка арендной платы и отмена коммунальных платежей. Представители бизнес-союзов Беларуси сегодня обсудили необходимые меры для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии, передает телеканал «МИР 24».

«Ложится общепитовская сеть, падение выручки за неделю на 70%. По малым предприятиям, которые работают с Россией, перестала поступать комплектация. Нет водителей, они после России попали под карантин. Нет сырья, нет запасов», – рассказал председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.

«Сейчас выжидание такое. Некоторые отрасли практически прекратили работу. Туризм умер, многие услуги умерли. Промышленные предприятия работают. И бизнес ждет решения правительства», – отметил председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.



Какие из предложений одобрят в правительстве, пока неизвестно. В ближайшие дни Минэкономики направит пакет мер президенту. Ранее Александр Лукашенко сам заявлял, что в сложный период государство не должно бросать бизнес наедине с проблемами.