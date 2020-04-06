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В Беларуси бизнесменам предоставят льготы на период пандемии
06.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Налоговые каникулы, отсрочка арендной платы и отмена коммунальных платежей. Представители бизнес-союзов Беларуси сегодня обсудили необходимые меры для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии, передает телеканал «МИР 24».
«Сейчас выжидание такое. Некоторые отрасли практически прекратили работу. Туризм умер, многие услуги умерли. Промышленные предприятия работают. И бизнес ждет решения правительства», – отметил председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.
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Какие из предложений одобрят в правительстве, пока неизвестно. В ближайшие дни Минэкономики направит пакет мер президенту.
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