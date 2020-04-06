В Гродненской области специальные комиссии проводят осмотр людей, которые находятся на самоизоляции

Источник материала: ОНТ

В Гродненской области в усиленном режиме работают не только в клиниках. Медики проводят осмотр людей, которые находятся на самоизоляции. В списке – дальнобойщики, студенты, а также все те, кто недавно приехал из заграницы.

В каждой поликлинике области создали межведомственные комиссии. В них входят доктора, эпидемиологи, милиционеры. На руках у специалистов база данных о пациентах из группы риска. Каждый день выходят по адресам. В среднем – до 30 квартир. Основная задача проконтролировать, находится ли дома такой пациент и соблюдает ли он правила самоизоляции. В квартиру специалисты не заходят, общение минимальное и только у двери.

Особый контроль и в поликлиниках. На входе у посетителей проверяют температуру и уточняют цель прихода. Для пациентов с признаками простуды организованы отдельный вход.

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