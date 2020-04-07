Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ – СМИ

Источник материала: ОНТ

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких на фоне обширной двусторонней пневмонии. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на издание « Московский комсомолец».





Сообщается, что артистку госпитализировали 1 апреля. Как отмечают источники, решение ввести Надежду Бабкину в кому было принято медиками не столько из-за тяжести заболевания, а сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ.





Состояние певицы оценивается как тяжёлое, но при этом стабильное с положительной динамикой. Также известно, что тесты Бабкиной на COVID-19 показали отрицательные результаты.

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