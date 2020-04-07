"Наша Ніва": Пресс-секретарь Лукашенко купила аппартаменты в "Олимпик-парк" за $167 тысяч

Наша Ніва ", этот комплекс возводится строительной компанией "друга" Лукашенко Александра Белого "Тапас" возле водохранилища "Дрозды". Как пишет "", этот комплекс возводится строительной компанией "друга" Лукашенко"Тапас" возле водохранилища "Дрозды".





По данным газеты, договор был подписан в марте 2019 года. Аппартаменты стоили 355 000 рублей (на тот момент 166 550 долларов).





Сообщается, что продавцом недвижимости не была компания "Тапас" — в документах указано, что жильё было продано Александром Белым.





Александр Белый — бывший хоккеист и бывший генеральный менеджер хоккейного клуба "Динамо-Минск". Его сын Павел Белый является нападающим хоккейной команды Александра Лукашенко и топ-менеджером компании "Тапас".