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"Наша Ніва": Пресс-секретарь Лукашенко купила аппартаменты в "Олимпик-парк" за $167 тысяч

07.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Александра Лукашенко, купила однокомнатную квартиру площадью 108,4 квадратного метра в комплексе "Олимпик-парк"

"Наша Ніва": Пресс-секретарь Лукашенко купила аппартаменты в "Олимпик-парк" за 7 тысяч
Как пишет "Наша Ніва", этот комплекс возводится строительной компанией "друга" Лукашенко Александра Белого "Тапас" возле водохранилища "Дрозды".

По данным газеты, договор был подписан в марте 2019 года. Аппартаменты стоили 355 000 рублей (на тот момент 166 550 долларов).

Сообщается, что продавцом недвижимости не была компания "Тапас" — в документах указано, что жильё было продано Александром Белым.

Александр Белый — бывший хоккеист и бывший генеральный менеджер хоккейного клуба "Динамо-Минск". Его сын Павел Белый является нападающим хоккейной команды Александра Лукашенко и топ-менеджером компании "Тапас".
 
Теги: Минск
 
 
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Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Александра Лукашенко, купила однокомнатную квартиру площадью 108,4 квадратного метра в комплексе "Олимпик-парк"
 
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