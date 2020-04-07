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"Наша Ніва": Пресс-секретарь Лукашенко купила аппартаменты в "Олимпик-парк" за $167 тысяч
Источник материала: Партизан
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Александра Лукашенко, купила однокомнатную квартиру площадью 108,4 квадратного метра в комплексе "Олимпик-парк"
Как пишет "
По данным газеты, договор был подписан в марте 2019 года. Аппартаменты стоили 355 000 рублей (на тот момент 166 550 долларов).
Сообщается, что продавцом недвижимости не была компания "Тапас" — в документах указано, что жильё было продано Александром Белым.
Александр Белый — бывший хоккеист и бывший генеральный менеджер хоккейного клуба "Динамо-Минск". Его сын Павел Белый является нападающим хоккейной команды Александра Лукашенко и топ-менеджером компании "Тапас".
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Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Александра Лукашенко, купила однокомнатную квартиру площадью 108,4 квадратного метра в комплексе "Олимпик-парк"
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