Анализ криминогенной ситуации, сложившейся на территории Минского транспортного региона свидетельствует о негативной тенденции роста преступлений, связанных с хищением путем использования компьютерной техники, то есть совершения преступлений, предусмотренных ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь). Так, если в 2018 году зарегистрировано 8 преступлений указанной категории, то в 2019 -16. За 2 месяца 2020 года совершено 1 преступление в сфере высоких технологий.

Справочно: В 2019 году в Минске зарегистрировано 2554 обобщаемых преступлений, в 2018 году 1205 (+111 %); по Минской области такой показатель возрос на 64 % с 605 преступлений в 2018 году до 995 в 2019 году, за 2 месяца 2019 года в г. Минске совершено уже 238, в Минской области 129 преступных деяний, ответственность за которые предусмотрена ст.212 УК Республики Беларусь.

Согласно диспозиции ч.1 ст.212 УК Республики Беларусь хищение путем использования компьютерной техники совершается путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации. Часть вторая указанной статьи содержит такой квалифицирующий признак преступления как хищение, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

То есть, хищения денежных средств со счетов банков Республики Беларусь и банкоматов при помощи банковских пластиковых карточек лицами, не являющимися их держателями, сопряжены с несанкционированным доступом к компьютерной информации о карт-счетах держателей банковских пластиковых карточек и совершаются путем введения в компьютерную систему процессингового центра заведомо ложной информации об использовании банковских пластиковых карточек их держателями, что подлежит квалификации по ч.2 ст.212 УК Республики Беларусь, а при наличии соответствующих квалифицирующих признаков – по частям 3 или 4 указанной статьи. Максимальный срок наказания за совершение данного преступления составляет двенадцать лет лишений свободы.

В соответствии со ст.5 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 №122-3 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» к субъектам профилактики относится и прокуратура.

В целях предупреждения совершения в отношении вас преступлений обозначенной категории, прокуратура напоминает о необходимом поведении при использовании и хранении платежных карточек:

1 Обеспечивайте условия хранения карточки, которые исключают всякую возможность ее утери, порчи, копирования данных, несанкционированного и незаконного использования;

2 Право пользования карточкой имеет только держатель. Карточку нельзя передавать другим лицам. При необходимости предоставления доступа к счету иным лицам нужно обратиться в банк, выдавший карточку, для оформления дополнительной карточки;

3 Храните втайне от других лиц конфиденциальные данные карточки: номер и срок действия карточки, указанный на оборотной стороне трехзначный код проверки подлинности карточки (при его наличии), ПИН-код, который желательно запомнить. В случае, если это является затруднительным, ПИН-код необходимо хранить отдельно от карточки в неявном виде (например, переписав его на листок бумаги среди прочих групп цифр или любой другой информации) или изменить его на более удобный (при наличии такой услуги у банка, выдавшего карточку). Никогда не сообщайте ПИН-код другим лицам, включая родственников, знакомых, работников банка, организаций торговли (сервиса), представителей правоохранительных органов. Не передавайте ПИН-код ни по телефону, ни по электронной почте. Только держатель карточки должен знать свой ПИН-код;

4 Целесообразно пользоваться услугой SMS-информирования (оповещения) или аналогичной (например, оповещение с применением push-технологии или e-mail- оповещения). Данная услуга посредством SMS-сообщений обеспечивает оперативное уведомление о совершенных по карточке операциях, изменении остатка на счету. Использование услуги SMS-информирования позволит не только незамедлительно узнать о несанкционированной вами операции, но и предпринять необходимые меры для своевременной блокировки карточки;

5 При обнаружении утери (кражи) карточки, оставлении ее в банкомате или ином устройстве самообслуживания, изъятии кассиром организации торговли (сервиса), ее компрометации (если конфиденциальные данные карточки стали известны посторонним лицам) либо при возникновении подозрений в ее компрометации необходимо немедленно заблокировать карточку (например, позвонив в службу клиентской поддержки или посредством систем дистанционного банковского обслуживания) и обратиться в банк, выдавший карточку.

О.А.ЧЕРЕПАНСКАЯ, заместитель Минского транспортного прокурора.