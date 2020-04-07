Каждый родитель знает, как лучше воспитывать своего ребенка: «Меня так воспитали, и я своего ребенка так воспитаю». Но во время ссоры зачастую верх берут эмоции, а не разум. Какие же ошибки мы допускаем в эти моменты?

1 ошибка. Агрессивное поведение, потеря контроля над собой, использование грубых слов, ремень

В подобной ситуации ребенок запоминает, что, в случае потери контроля над ситуацией, можно потерять контроль и над собой, что прав тот, кто ведет себя агрессивнее, говорит грубее, громче и т.д. У ребенка на этом фоне появляется страх. Результат: дети вырастают либо такими же агрессорами, либо трусами.

2 ошибка. Говорить о личности, а не о поступке

Например, ребенок провинился, а взрослый в эмоциональном порыве говорит, что тот плохой. Вместо того, чтобы объяснить ребенку, что он поступил нехорошо и так делать нельзя, взрослый начинает говорить какой нехороший сам ребенок. Не стоит так делать. Спокойно объясните, в чем ребенок не прав, и как нужно поступать в подобной ситуации.

3 ошибка. Ругать прилюдно

Многие под влиянием эмоций начинают ругать ребенка при посторонних. Ни в коем случае не начинайте ругать ребенка при посторонних. Если он виноват, сделайте ему замечание наедине, объяснив при этом, в чем конкретно он был неправ.

4 ошибка. Сворачивать свою вину на ребенка

Например, вы догадываетесь, что ребенок, который сейчас бегает-играет, может задеть чашку на краю стола. Кто виноват, что чашка разбилась? Шуточное название этой ошибки: «Я так и знала». Раз знали, то почему не убрали сразу? Думаю, каждый вспомнит такую ситуацию, когда нужно ругать себя, а не ребенка.

5 ошибка. Использование преимущества взрослого

Ребенок что-то натворил, а в наказание родители забирают игрушку и кладут высоко на шкаф, откуда ребенок ее не достанет сам. Это заставляет его чувствовать свою неполноценность, что вызывает глубокое чувство обиды и злости. Кто уже так делал, тот заметил, что в момент, когда игрушка отправляется на шкаф, ребенок начинает ужасно кричать и может закатить истерику. А мы не помогаем ему правильно выйти из конфликта, а оставляем одного и предлагаем подумать над своим поведением.

Уважаемые родители! Относитесь к своим детям так, как вы хотели бы, чтобы ваши дети относились к вам. Будьте хорошим примером своему ребенку.

Анна ЛЕНКОВЕЦ, педагог-психолог ГУО «ЦКРОиР Смолевичского района».