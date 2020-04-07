Какие игрушки нужны ребенку от рождения до полугода.

Игра – еще одно занятие малыша в самом раннем возрасте, наряду с кормлением, сном и сменой памперсов.

В этом возрасте игра очень важна, впрочем, как и в любом другом, так как она не только развлекает малыша, но и развивает его. Играя, ребенок познает себя, других, окружающий его мир. Сейчас он познает, что на свете существует очень много звуков, предметов, различных на ощупь, есть верх и низ, далеко и близко, близкие и чужие люди.

Все это он познает лишь в том случае, если рядом находится заботливый взрослый, который успокоит в нужный момент, погладит, укачает, поиграет, развлечет и предложит игрушку.

В первый месяц жизни малыш отчетливо видит предметы лишь на расстоянии 20 – 25 см и очень любит рассматривать лицо мамы, поэтому позвольте ему вдоволь на него налюбоваться. Он еще не различает цветов, поэтому идеальными цветами являются двуцветные черно-белые игрушки.

Второй месяц жизни ребенка знаменателен тем, что малыш начинает различать яркие предметы и следить за звучащими и движущимися предметами. Идеальные игрушки для детей в этом возрасте, конечно же, погремушки, которые он может захватить своей маленькой ручкой и произвести звуки и движения, что его немало удивит.

На третьем месяце руки у ребенка находятся в постоянном движении, продолжает развиваться тактильное восприятие, поэтому будет здорово, если родители предложат ребенку как мягкие игрушки, так и твердые (те же погремушки). Обычно дети в этом возрасте, которые до этого не любили купаться, теперь обожают это делать и играют с водой, брызгая во все стороны.

Месяц четвертый. Ребенок тянет в рот все, что попадает к нему в руки, будь то пища, игрушка или мамин нос. Поэтому надо давать ему резиновые кольца, прорезыватели, погремушки, которые он может в свое удовольствие сосать и брать ручками, изучая одновременно фактуру игрушек, их размеры и форму. Однако нужно следить за тем, чтобы он не добрался до маминой косметики или дедушкиных лекарств. Он уже узнает мелодии песенок, поэтому будет здорово, если ваша аудиотека пополнится детскими записями.

В пять месяцев малыш начинает наблюдать и удивляться различным превращениям, например, куда пропадает мамино лицо, когда она закрывает его руками, или почему не видно погремушку, которую спрятали под подушкой? Сейчас можно купить ребенку игрушки, в которых есть окошки, из которых выскакивают яркие предметы. В этом возрасте также очень интересно то, что происходит в зеркале.

Когда малышу исполняется шесть месяцев, у него улучшается восприятие пространства, он уже умеет находить полускрытые игрушки, в этом возрасте подходят для игры матрасики, которые радуют его приглушенными звуками и пространством, которое можно исследовать.

Кроме этих игрушек, ребенку подойдут и мамина расческа, и папина «щетина», и пластмассовый стаканчик, и прищепка — в общем, все, что можно изучить и потрогать, но ни в коем случае нельзя проглотить!

Не стоит увлекаться покупкой огромного количества игрушек в этом возрасте, потому как они быстро надоедают ему и идут «в расход». Лучшие и самые развивающие игрушки в этом возрасте для ребенка – родители! С огромным удовольствием он поиграет именно с вами и в «ку-ку», и в «ладушки», и в «сороку-ворону», что непременно отразится и на психическом, и на физическом состоянии малыша в лучшую сторону.

Алеся ДИРКО, учитель-дефектолог ГУО «ЦКРОиР Смолевичского района».