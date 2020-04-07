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Под Гродно задержан мужчина почти с тремя килограммами насвая

07.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Под Гродно задержан мужчина почти с тремя килограммами насваяГродно задержан мужчина почти с тремя килограммами насвая" width="597" height="362">

В пригороде Гродно сотрудниками наркоконтроля Гродненского РОВД задержан 30-летний гродненец. Мужчина находился на остановке общественного транспорта в деревне Бросты, в портфеле у него было 143 пакетика некурительного табачного изделия насвай, общим весом 2,8 килограмма.

Под Гродно задержан мужчина почти с тремя килограммами насвая

Правоохранителям гражданин пояснил, что столь внушительное количество некурительного табака хранил для личных нужд. Ранее он уже привлекался к ответственности за хранение насвая, и в этот раз его действия квалифицируются по статье «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями» Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Изъятый насвай направлен на экспертизу. В текущем году это первое изъятие некурительного табака в Гродненском районе.

#новости гродно
УВД Гродненского облисполкома
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В пригороде Гродно сотрудниками наркоконтроля Гродненского РОВД задержан 30-летний гродненец. Мужчина находился на остановке общественного транспорта в деревне...
 
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