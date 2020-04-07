Под Гродно задержан мужчина почти с тремя килограммами насвая

Источник материала: Вороновская газета

Гродно задержан мужчина почти с тремя килограммами насвая" width="597" height="362">



В пригороде Гродно сотрудниками наркоконтроля Гродненского РОВД задержан 30-летний гродненец. Мужчина находился на остановке общественного транспорта в деревне Бросты, в портфеле у него было 143 пакетика некурительного табачного изделия насвай, общим весом 2,8 килограмма.





Правоохранителям гражданин пояснил, что столь внушительное количество некурительного табака хранил для личных нужд. Ранее он уже привлекался к ответственности за хранение насвая, и в этот раз его действия квалифицируются по статье «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями» Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Изъятый насвай направлен на экспертизу. В текущем году это первое изъятие некурительного табака в Гродненском районе.

УВД Гродненского облисполкома https://grodnonews.by/