Мнение: «Под маской никто не увидит, как мы морщимся, разглядывая безмасочников и бесперчаточников»

Источник материала: Tut.by

Психолог Анастасия Рубцова, которая сейчас живет в Чехии и находится на карантине, с юмором рассказывает , как привыкнуть к маске и вписать ее в свой гардероб. Актуальненько!





Но есть и хорошие новости, потому что плохие уже заутомили.

Примерно три недели уходит на то, чтобы освоить маску как аксессуар, ввести ее в гардероб как полноправного участника и перезнакомить со всеми.

За это время возникает полезная привычка хватать ее, выходя из дома, вместе с кошельком и ключами.

За это же время научаешься ловко дышать под маской так, чтобы очки не запотевали. Я не могу объяснить, как, но дышать нужно вниз и немножко под углом, некрасиво поджимая нижнюю губу, чего все равно никто не увидит.





Вот, кстати, под маской никто не увидит, как мы поджимаем губы и морщимся, разглядывая безмасочников, бесперчаточников, людей, которые неправильно воспитывают детей, неуместно кормят грудью младенцев, неумело паркуются и не только.

Кроме того, удачно подобранная маска освежает цвет лица.

Маскирует прыщи на подбородке.

И капельку длинноватый нос.

И недостаточно мужественный подбородок. И трехдневную щетину. И кривые зубы. И мы еще будем удивляться, как мы жили без масок. Это же негигиенично, как без трусов ходить, станем говорить мы.





До сих пор не доказано, что маска хоть как-то защищает от вируса. Но она, несомненно, увеличивает наш социальный капитал — мы в ней сразу ответственные, гигиеничные и заботливые. Лучшие версии себя. До сих пор не было такого простого способа произвести такое хорошее впечатление.

Может, разве что повязка санитара. Или костюм медсестры (в определенных обстоятельствах).

В жару в маске жарковато, но китайцы что-нибудь придумают. Они теперь все время что-нибудь придумывают. Чтобы мы не скучали.

Три недели, просто дайте психике три недели, и вы ее не узнаете.