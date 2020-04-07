ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мнение: «Под маской никто не увидит, как мы морщимся, разглядывая безмасочников и бесперчаточников»

07.04.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Психолог Анастасия Рубцова, которая сейчас живет в Чехии и находится на карантине, с юмором рассказывает, как привыкнуть к маске и вписать ее в свой гардероб. Актуальненько!


Но есть и хорошие новости, потому что плохие уже заутомили.

Примерно три недели уходит на то, чтобы освоить маску как аксессуар, ввести ее в гардероб как полноправного участника и перезнакомить со всеми.

За это время возникает полезная привычка хватать ее, выходя из дома, вместе с кошельком и ключами.

За это же время научаешься ловко дышать под маской так, чтобы очки не запотевали. Я не могу объяснить, как, но дышать нужно вниз и немножко под углом, некрасиво поджимая нижнюю губу, чего все равно никто не увидит.


Вот, кстати, под маской никто не увидит, как мы поджимаем губы и морщимся, разглядывая безмасочников, бесперчаточников, людей, которые неправильно воспитывают детей, неуместно кормят грудью младенцев, неумело паркуются и не только.

Кроме того, удачно подобранная маска освежает цвет лица.

Маскирует прыщи на подбородке.

И капельку длинноватый нос.

И недостаточно мужественный подбородок. И трехдневную щетину. И кривые зубы. И мы еще будем удивляться, как мы жили без масок. Это же негигиенично, как без трусов ходить, станем говорить мы.


До сих пор не доказано, что маска хоть как-то защищает от вируса. Но она, несомненно, увеличивает наш социальный капитал — мы в ней сразу ответственные, гигиеничные и заботливые. Лучшие версии себя. До сих пор не было такого простого способа произвести такое хорошее впечатление.

Может, разве что повязка санитара. Или костюм медсестры (в определенных обстоятельствах).

В жару в маске жарковато, но китайцы что-нибудь придумают. Они теперь все время что-нибудь придумывают. Чтобы мы не скучали.

Три недели, просто дайте психике три недели, и вы ее не узнаете.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Психолог Анастасия Рубцова, которая сейчас живет в Чехии и находится на каратине, с юмором рассказывает, как привыкнуть к маске и вписать ее в свой гардероб....
 
Новости дня
Новости разные
 
Выплату к 75-летию Победы получили почти 16 тыс. ветеранов и инвалидов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика