Источник материала: Новости Волковыска

Уважаемые потребители газа г. Волковыска и Волковысского района!

В период принятия профилактических мер по недопущению распространения вирусных инфекций ПУ «Волковыскгаз» напоминает жителям Волковысского района о дистанционных сервисах предприятия.

Как получить услугу дистанционно:

Вы можете самостоятельно, на сайте УП «Гроднооблгаз» https://gas.grodno.by , получить консультацию, подать ремонтную заявку, заявку на монтаж (перемонтаж) газоиспользующего оборудования, приборов учета расхода газа, сверить показания приборов учета расхода газа и начислений в базе данных, подать заявку на доставку сжиженного баллонного газа.

Для этого, в верхнем меню сайта УП «Гроднооблгаз» необходимо открыть ссылку/ перейти на вкладку «Получить консультацию», «Прием ремонтных заявок», «Личный кабинет», а также в активной строке меню «Услуги».

Как заказать услугу по месту проживания:

Для принятия заявок на ремонт, замену газоиспользующего оборудования, доставку газовых баллонов необходимо позвонить по телефону 5-02-42;

Для выполнения работ по установке (замене) приборов учета расхода газа, перекладке газопровода необходимо позвонить по телефону 5-02-67;

По вопросам перезаключения договора на газоснабжение, перерасчет платы за потребленный природный газ по заявлению, первичное оформление льготы необходимо позвонить на короткий номер 162 или по телефонам 5-02-31, 5-02-32, 5-02-33, 5-02-34;

Для выполнения работ по газификации жилого дома необходимо позвонить по телефону 5-02-14, 5-02-11;

Для выдачи разрешений на выполнения земляных работ необходимо позвонить по телефону 5-02-65.