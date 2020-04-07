Уважаемые потребители газа г. Волковыска и Волковысского района!
В период принятия профилактических мер по недопущению распространения вирусных инфекций
Как получить услугу дистанционно:
Вы можете самостоятельно, на сайте УП «Гроднооблгаз»
Для этого, в верхнем меню сайта УП «Гроднооблгаз» необходимо открыть ссылку/ перейти на вкладку «Получить консультацию», «Прием ремонтных заявок», «Личный кабинет», а также в активной строке меню «Услуги».
Как заказать услугу по месту проживания:
Для принятия заявок на ремонт, замену газоиспользующего оборудования, доставку газовых баллонов необходимо позвонить по телефону 5-02-42;
Для выполнения работ по установке (замене) приборов учета расхода газа, перекладке газопровода необходимо позвонить по телефону 5-02-67;
По вопросам перезаключения договора на газоснабжение, перерасчет платы за потребленный природный газ по заявлению, первичное оформление льготы необходимо позвонить на короткий номер 162 или по телефонам 5-02-31, 5-02-32, 5-02-33, 5-02-34;
Для выполнения работ по газификации жилого дома необходимо позвонить по телефону 5-02-14, 5-02-11;
Для выдачи разрешений на выполнения земляных работ необходимо позвонить по телефону 5-02-65.