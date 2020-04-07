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Водитель Mitsubishi Pajero хотел сделать полицейский разворот, но что-то пошло не так
Источник материала: Tut.by
В Сети появилось видео, которое показывает, почему не стоит выполнять полицейский разворот на большом внедорожнике с интегрированной рамой. Ролик опубликован в
На записи видно, как водитель Mitsubishi Pajero быстро набирает скорость задним ходом, а затем собирается выполнить резкий разворот на 180 градусов, но внедорожник переворачивается и остается лежать на крыше.
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Видео показывает, почему не стоит выполнять этот трюк на большом внедорожнике с интегрированной рамой.
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