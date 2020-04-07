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Водитель Mitsubishi Pajero хотел сделать полицейский разворот, но что-то пошло не так

07.04.2020 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео, которое показывает, почему не стоит выполнять полицейский разворот на большом внедорожнике с интегрированной рамой. Ролик опубликован в Instagram издания Autonews.ru.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от AUTONEWS (@autonews.ru) 7 Апр 2020 в 3:00 PDT

На записи видно, как водитель Mitsubishi Pajero быстро набирает скорость задним ходом, а затем собирается выполнить резкий разворот на 180 градусов, но внедорожник переворачивается и остается лежать на крыше.

 
 
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Видео показывает, почему не стоит выполнять этот трюк на большом внедорожнике с интегрированной рамой.
 
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