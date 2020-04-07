Водитель Mitsubishi Pajero хотел сделать полицейский разворот, но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео, которое показывает, почему не стоит выполнять полицейский разворот на большом внедорожнике с интегрированной рамой. Ролик опубликован в Instagram издания Autonews.ru .

На записи видно, как водитель Mitsubishi Pajero быстро набирает скорость задним ходом, а затем собирается выполнить резкий разворот на 180 градусов, но внедорожник переворачивается и остается лежать на крыше.