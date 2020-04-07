Источник материала: Новости Волковыска

В работе хирурга нет незначительных нюансов. Бывает, за считаные минуты приходится принимать десятки решений, от каждого из которых зависит жизнь пациента. Заведующего хирургическим отделением Волковысской ЦРБ Игоря Дубровского в районе знают как опытного и высококвалифицированного специалиста. За годы работы на передовой медицинского фронта ему не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, в которых положительный исход зависел не столько от академических знаний, сколько от скорости реакции, отработанных до автоматизма навыков и привычки не опускать руки даже при, казалось бы, безнадежном положении дел.

Игорь Дубровский. Игорь Дубровский родом из Волковыска. В семье врачей не было. Решение избрать эту профессию делом своей жизни он принял под влиянием двух братьев-медиков, живших по соседству. Зато сейчас сам стал родоначальником династии врачей: старший сын учится в медицинском университете, младший, ученик выпускного класса, готовится к поступлению в этот вуз. Супруга также врач.

Первые практические навыки Игорь Валерьевич получил в качестве интерна на станции скорой медицинской помощи в Могилеве. Говорит, что после такой школы позже ни разу, даже в самых сложных случаях, не испытывал растерянности у операционного стола. А повидать пришлось многое. Такая уж работа: операции бывают не только плановые, но и экстренные, когда судьба человека решается здесь и сейчас.

Еще 8 — 10 лет назад наиболее сложные случаи требовали помощи гродненской санитарной авиации. Сейчас волковысские хирурги способны самостоятельно справиться с любой проблемой — для этого в отделении есть все необходимое оборудование. Тем не менее, имея за плечами огромный опыт, завотделением готов в любое время суток прийти на помощь своим сотрудникам.

Говоря о неожиданных вызовах и ночных дежурствах, Игорь Дубровский смеется:

— Нет, кнопки включения «ночного режима» у меня нет. Но за долгое время организм привык сохранять бодрость и ясность мысли в любое время суток, если это необходимо. Помню, в молодости днем работал в хирургии, а ночью заступал на дежурство в скорой помощи. Для отдыха было несколько часов, но их хватало.

Хирургу приходилось вытаскивать буквально с того света людей с самыми разными проблемами. Делал операцию на сердце, пробитом в пьяной драке. Буквально по клочкам собирал печень пациента, упавшего с высоты. Да мало ли таких историй у человека, способного выполнять практически любые виды операций.