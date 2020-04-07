Блогер воссоздал свои фото и показал, как путешествует, не выходя из дома

Источник материала: ОНТ

Российский блогер из Перми на своей странице в Instagram решил показать, как выглядели бы его фотографии, если бы он путешествовал только по своему дому, пишет twizz.ru













Эльнар Мансуров за 10 лет успел совершить кругосветное путешествие и побывать на всех материках. Фото из поездок он делает в маске белого медведя – это его «фишка».

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