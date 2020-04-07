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Белтелерадиокомпания в преддверии Пасхи проведет 11 прямых трансляций богослужений для христиан

08.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белтелерадиокомпания в преддверии Пасхи проведет 11 прямых трансляций богослужений для христиан

В преддверии светлого праздника Воскресения Христова Белтелерадиокомпания предлагает верующим присоединиться к онлайн-трансляциям богослужений, которые в этом году для католиков и православных медиахолдинг организует в полном объеме и в прямом эфире.

Полный список трансляций.

9 апреля, 19.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция богослужения в Великий Четверг из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

10 апреля, 19.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция богослужения в Великую Пятницу из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

10 апреля, 23.20, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Крестного Пути из Римского Колизея с участием Папы Римского Франциска.

11 апреля, 21.45, телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» – прямая трансляция Праздничного Богослужения на Пасху по календарю католической конфессии из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

12 апреля, 16.20, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция из Ватикана Пасхального послания и благословения «Граду и миру» Папы Римского Франциска.

12 апреля, 09.50, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Божественной Литургии на Вербное воскресенье из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

16 апреля, 12.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция в Великий Четверг Чина умовения ног из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

17 апреля, 14.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Вечерни с выносом Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

17 апреля, 19.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Утрени с Чином погребения Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

18 апреля, 13.15, телеканал «НТВ-Беларусь» – прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле).

18 апреля, 23.45, телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» – прямая трансляция Праздничного Богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих провести важные духовные дни дома и увидеть все богослужения в прямом эфире и в полном объеме.

#пасха
Пресс-служба Белтелерадиокомпании
https://grodnonews.by/

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии светлого праздника Воскресения Христова Белтелерадиокомпания предлагает верующим присоединиться к онлайн-трансляциям богослужений, которые в этом...
 
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