Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Калинковичском районе в салоне машины оперативники нашли 50 канистр, предположительно, спирта Груз есть, а документов нет. В Калинковичском районе правоохранители остановили автомобиль "ауди", за рулем - 54-летний житель Добруша. В салоне машины оперативники...

Груз есть, а документов нет. В Калинковичском районе правоохранители остановили автомобиль "ауди", за рулем - 54-летний житель Добруша. В салоне машины оперативники нашли 50 канистр (каждая по 10 литров) с некой жидкостью - характерный запах спирта. Документов на продукцию у мужчины не оказалось. В итоге груз отправили на экспертизу.