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16-летняя учащаяся колледжа в Орше - подросток шантажировала знакомого интимным видео

07.04.2020 19:50 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Необычный способ заработка придумала 16-летняя учащаяся колледжа в Орше - подросток шантажировала знакомого интимным видео. В МВД сообщили, что инцидент произошел еще в феврале. Девушка угрожала распространить в интернете интимное видео с участием виртуального знакомого. При этом требовала у мужчины 250 долларов. Позже выяснилось, что она блефовала. Собеседник попросил выслать ему данные банковской карты, на которую якобы собирался перечислить деньги. На самом деле с реквизитами он отправился в милицию. 

Сейчас такие игры уже оценивают следователи - возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ранее девушка в криминальных сводках не фигурировала. 

 
 
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Необычный способ заработка придумала 16-летняя учащаяся колледжа в Орше - подросток шантажировала знакомого интимным видео. В МВД сообщили, что инцидент произошел...
 
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