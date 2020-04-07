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В Могилевской области с начала года зарегистрировано 17 случаев лихорадки - от грызунов

07.04.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилевской области с начала года зарегистрировано 17 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Некоторые уже открыли дачный сезон, некоторые ждут стабильно теплой погоды. Однако начать работать и жить на даче, пусть даже только в выходные дни, нужно не только заботясь о всходах и урожае, но и о своем здоровье, сообщает Mogilevnews.by.

Ежегодно в Могилевской области регистрируются случаи инфекционных заболеваний, источниками которых являются грызуны. В 2019 году в областном центре и Могилевском районе были зарегистрированы 34 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и по 4 случая иерсиниоза и лептоспироза. Только за 3 месяца текущего года ГЛПС заболело 17 человек.

— После зимы в домах сезонного и постоянного проживания необходимо провести генеральную уборку помещений, при этом необходимо использовать резиновые перчатки, марлевую повязку или медицинскую маску. Ведь многие инфекции грызунов могут передаваться человеку аэрогенным путем (через вдыхаемый воздух). Не принимайте пищу, не курите во время работы, чтобы инфекция с загрязненных рук не попала в организм, — говорит заведующий отделом профилактической дезинфекции Могилевского центра профилактической дезинфекции Наталья Морозова.


В доме сначала необходимо привести сквозное проветривание, затем провести влажную уборку всех поверхностей, особенно на кухне, где придется хранить пищевые продукты и принимать еду, растворами моющих средств с последующим смыванием водопроводной водой с использованием изделий из текстильного материала. Мягкую мебель необходимо тщательно выбить, коврики — вытрясти, а подушки и одеяла непременно вынести просушиться под ярким весенним солнцем.

После мытья необходимо использовать средства дезинфекции, особенно если в доме были обнаружены следы пребывания грызунов. Через час после применения средств дезинфекции провести их смывание ветошью смоченной чистой водой. Также необходимо очистить подворье от мусора, для последующего его вывоза на свалку твердых бытовых отходов. И не забудьте про места санитарно-гигиенического назначения. Произведите обеззараживание помещения дворового туалета разрешенными дезсредствами. Павших грызунов нужно собрать, в обязательном порядке используя средства защиты рук, и закопать на глубину не менее 50 см.

— Избавиться от непрошенных гостей (грызунов) помогут специальные препараты, которых в магазинах сегодня много, — продолжает Наталья Морозова. — Например, в лаборатории нашего учреждения здравоохранения (ул.Тимирязевская, 12) есть целый спектр препаратов, используемых для уничтожения синантропных грызунов (животные, живущие рядом либо совместно с людьми) с учетом чувствительности к применяемым препаратам. Часто практикуется комбинирование различных пищевых основ и действующих веществ средств дератизации (комплексные меры по уничтожению), что позволяет поддерживать их вкусовую привлекательность для грызунов и избежать возникновения у крыс и мышей привыкания к применяемым препаратам.

Общие рекомендации по профилактике просты и жизненно важны. Тщательно мойте руки с мылом после работы на приусадебном участке, посещения туалета и перед едой. Не используйте пищевые продукты, оставленные на даче на зиму без герметичной упаковки. При употреблении овощей и фруктов в сыром виде хорошо промывайте их водой (бутилированной или кипяченой), обдавайте кипятком.

— При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу, вспомнить и сообщить специалисту какие продукты употребляли в последние дни, выезжали ли за город, имеются ли в доме грызуны, — резюмировала Наталья Морозова.
 
 
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В Могилевской области с начала года зарегистрировано 17 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
 
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