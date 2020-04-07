Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 7 апреля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Сябровской и Рябиновой. Судя по всему, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.





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Обстоятельства произошедшего уточняются.













К слову, это уже третье ДТП с участием медиков в последнее время. И четвёртое с начала года (из тех случаев, что нам известны).