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Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте
07.04.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 7 апреля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Сябровской и Рябиновой. Судя по всему, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
К слову, это уже третье ДТП с участием медиков в последнее время. И четвёртое с начала года (из тех случаев, что нам известны).
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ДТП произошло сегодня, 7 апреля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Сябровской и Рябиновой. Судя по всему, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. ...
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