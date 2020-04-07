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Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте

07.04.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 7 апреля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Сябровской и Рябиновой. Судя по всему, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте

Официальная информация по ссылке

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте

К слову, это уже третье ДТП с участием медиков в последнее время. И четвёртое с начала года (из тех случаев, что нам известны).

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте

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Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 7 апреля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Сябровской и Рябиновой. Судя по всему, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. ...
 
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