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Милиция забрала лиц без определённого места жительства у церкви. Зачем?
07.04.2020 21:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня возле Свято-Николаевской церкви милиция собрала всех бомжей и погрузила в фургон. Можем лишь предположить, что проводится работа по проверке контингента на наличие заболеваний, и естественно, не обойдётся без профилактический беседы на тему культурного поведения на улицах города.
Может быть, это продолжение работы после скандальной ситуации с женщиной, которая просила деньги, и если ей отказывали, кашляла в лицо.
Хотя надо признать, периодически органы правопорядка проводят работу с "бездомным" контингентом, их всех собирают, кормят, обследуют и... отпускают. Операция при этом так и называется -
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Сегодня возле Свято-Николаевской церкви милиция собрала всех бомжей и погрузила в фургон. Можем лишь предположить, что проводится работа по проверке...
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