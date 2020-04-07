Милиция забрала лиц без определённого места жительства у церкви. Зачем?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня возле Свято-Николаевской церкви милиция собрала всех бомжей и погрузила в фургон. Можем лишь предположить, что проводится работа по проверке контингента на наличие заболеваний, и естественно, не обойдётся без профилактический беседы на тему культурного поведения на улицах города.





Может быть, это продолжение работы после скандальной ситуации с женщиной, которая просила деньги, и если ей отказывали, кашляла в лицо. Подробности по ссылке .





Хотя надо признать, периодически органы правопорядка проводят работу с "бездомным" контингентом, их всех собирают, кормят, обследуют и... отпускают. Операция при этом так и называется - БОМЖ .