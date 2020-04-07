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В помощь родителям и педагогам. В Гродно создали образовательный портал для детей

07.04.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем занять детей в школьном лагере или дома на каникулах? В помощь учителям и родителям в Гродно создали образовательный портал.  

По сути, это онлайн-методичка для педагога. На одном сайте собрали лучшие уроки, мастер-классы, занятия в кружках, ссылки на спектакли и музейные экспозиции. Здесь же будут размещать главные новости для детей и родителей. В копилке уже более 50 материалов. Пополнять портал, уверены организаторы, будет несложно. Сегодня у каждого есть мобильный телефон, на который можно снять ролик. Педагоги новинку уже оценили и теперь предлагают дополнить портал своими наработками. Свое место на онлайн-площадке займут и детские стартапы и лайфхаки. 

Ольга Аутко, учитель английского языка гимназии №10 г. Гродно: «Все, что необходимо, можно найти на одном сайте. И уроки, конечно же, хороших учителей, выдающихся. Сейчас все говорят о дистанционном обучении – это хороший способ дистанционного обучения, какую-то информацию почерпнуть, что-то интересное найти» .

Пока портал работает как гродненская площадка. В будущем ее намерены расширить до областного уровня, вести прямые трансляции с крупных олимпиад и школьных праздников.

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Теги: Гродно
 
 
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Чем занять детей в школьном лагере или дома на каникулах? В помощь учителям и родителям в Гродно создали образовательный портал.   По сути, это онлайн-методичка для...
 
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