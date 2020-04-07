|
В помощь родителям и педагогам. В Гродно создали образовательный портал для детей
Источник материала: ОНТ
Чем занять детей в школьном лагере или дома на каникулах? В помощь учителям и родителям в Гродно создали образовательный портал.
По сути, это онлайн-методичка для педагога. На одном сайте собрали лучшие уроки, мастер-классы, занятия в кружках, ссылки на спектакли и музейные экспозиции. Здесь же будут размещать главные новости для детей и родителей. В копилке уже более 50 материалов. Пополнять портал, уверены организаторы, будет несложно. Сегодня у каждого есть мобильный телефон, на который можно снять ролик. Педагоги новинку уже оценили и теперь предлагают дополнить портал своими наработками. Свое место на онлайн-площадке займут и детские стартапы и лайфхаки.
Пока портал работает как гродненская площадка. В будущем ее намерены расширить до областного уровня, вести прямые трансляции с крупных олимпиад и школьных праздников.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем занять детей в школьном лагере или дома на каникулах? В помощь учителям и родителям в Гродно создали образовательный портал. По сути, это онлайн-методичка для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)