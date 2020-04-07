Возродить свою малую родину! Такую непростую задачу поставил перед собой фермер из Лидского района (видео)

Источник материала: Lida.Info





Прожив в райцентре несколько десятилетий, он вернулся в родную деревню и занялся сельским хозяйством. А параллельно принимает активное участие в благоустройстве местных святынь и памятных мест.

Из отчего дома Валентин Копачель уехал давно. Несколько десятилетий прожил в Лиде, но так и не стал городским жителем. Решение вернуться в родную деревню было осознанным. И не просто вернуться, а работать на земле. Организовал фермерское хозяйство и за пару лет превратился в крупнейшего в районе производителя сельхозпродукции.

Валентин Копачель, фермер: «На сегодняшний день у меня в хозяйстве 145 гектаров земли. Мы занимаемся картофелем, рапсом, зерном».

Став на ноги, Валентин Копачель задумался о возрождении своей малой родины. Вместе с настоятелем костела восстановили памятный знак на въезде в агрогородок Дворище. Теперь строит планы по реконструкции заброшенной часовни неподалеку.

Часовню начали строить еще в советское время. Возвели стены, крышу, но на большее денег не хватило. Так и стояла больше 30 лет, пока Валентин Копачель не пришел на помощь. С ксендзом разработали план по восстановлению. Обещают, что уже через год здесь будут проводить богослужения.

Примеру фермера последовали и другие односельчане. В когда-то вымирающую деревню уже вернулись три семьи. Отстроили свои дома и тоже планируют заняться сельским хозяйством

В планах фермера — привести в порядок все знаковые места в округе и сделать агрогородок привлекательным для туристов, в том числе и иностранных, сообщает Белтелерадиокомпания .

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