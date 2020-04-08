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В Щучинском районе мотоцикл насмерть сбил 14-летнего подростка

08.04.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 апреля около восьми вечера в Щучинском районе мотоцикл наехал на несовершеннолетнего. 

Как сообщает МВД Беларуси, в агрогородке Василишки 26-летний мотоциклист за рулём Suzuki двигался по улице Победы. Возле пешеходного перехода перед транспортным средством на дорогу выбежал 14-летний подросток. Избежать наезда не удалось. 

В Щучинском районе мотоцикл насмерть сбил 14-летнего подростка
Фото: МВД Беларуси 

Ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы. К месту происшествия выезжала СОГ, выясняются все детали случившегося. 

Предварительно, дети шли на спортплощадку играть в футбол. В какой-то момент мяч оказался на дороге, и один из школьников побежал за ним. 

Как уточняет Следственный комитет, допрошены свидетели, будут проведены необходимые исследования. В отношении водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, он задержан. 

В Щучинском районе мотоцикл насмерть сбил 14-летнего подростка
Фото: Следственный комитет 

На прошлой неделе в Минске мотоциклист выехал на встречку и врезался в легковушку.

Водитель мотоцикла был доставлен в больницу – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 апреля около восьми вечера в Щучинском районе мотоцикл наехал на несовершеннолетнего.  Как сообщает МВД Беларуси, в агрогородке Василишки...
 
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