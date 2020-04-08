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В Щучинском районе мотоцикл насмерть сбил 14-летнего подростка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 апреля около восьми вечера в Щучинском районе мотоцикл наехал на несовершеннолетнего.
Как
Ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы. К месту происшествия выезжала СОГ, выясняются все детали случившегося.
Предварительно, дети шли на спортплощадку играть в футбол. В какой-то момент мяч оказался на дороге, и один из школьников побежал за ним.
Как
На прошлой неделе в Минске мотоциклист выехал на встречку и врезался в легковушку.
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Новости Беларуси. 7 апреля около восьми вечера в Щучинском районе мотоцикл наехал на несовершеннолетнего. Как сообщает МВД Беларуси, в агрогородке Василишки...
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