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В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Инцидент в хозяйстве Ивьевского района. Здесь мертвых телят списывали как «покупки» работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На четырех фермах падеж крупного рогатого скота начал превышать норму. Чтобы скрыть огрехи, руководство решило по документам «продать» телят своим работникам. Будто молодняк не погиб, а просто реализован населению. Правда, заплатить сотрудникам пришлось не фиктивно, а по-настоящему.
У прокуратуры Ивьевского района цифры все же вызвали сомнение. Проверка показала: хозяйство скрыло от учета падеж больше сотни телят.
Галина Крень, заведующая молочно-товарной фермой «Дуничи» КСУП «Юратишки»:
Александр Шушляков, прокурор Ивьевского района:
Сейчас управляющий отстранен от должности. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время начнется судебный процесс. Пять заведующих фермами хозяйства заплатили штраф – до 30 базовых величин.
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Новости Беларуси. Инцидент в хозяйстве Ивьевского района. Здесь мертвых телят списывали как «покупки» работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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