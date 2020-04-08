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В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников

08.04.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Инцидент в хозяйстве Ивьевского района. Здесь мертвых телят списывали как «покупки» работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников

На четырех фермах падеж крупного рогатого скота начал превышать норму. Чтобы скрыть огрехи, руководство решило по документам «продать» телят своим работникам. Будто молодняк не погиб, а просто реализован населению. Правда, заплатить сотрудникам пришлось не фиктивно, а по-настоящему.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников

У прокуратуры Ивьевского района цифры все же вызвали сомнение. Проверка показала: хозяйство скрыло от учета падеж больше сотни телят.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников

Галина Крень, заведующая молочно-товарной фермой «Дуничи» КСУП «Юратишки»:
У нас здесь проблемы были с кормами. Корма были неважные, плесень. У нас маточное поголовье было слабенькое. Телята родились слабенькие и падали. Было в день по три падежа, были падежи. И так сложилось, что мы… получилось так. Я даже не знаю.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников

Александр Шушляков, прокурор Ивьевского района:
В ходе расследования дела установлено, что действия по фальсификации первичных учетных документов, а также сведений государственной статистической отчетности, происходили по прямому указанию управляющего данным сельскохозяйственным предприятием. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело. Управляющему грозит наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.

В хозяйстве Ивьевского района мёртвых телят списывали как «покупки» работников

Сейчас управляющий отстранен от должности. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время начнется судебный процесс. Пять заведующих фермами хозяйства заплатили штраф – до 30 базовых величин.

Люди в материале: Галина Крень, Александр Шушляков

 
 
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Новости Беларуси. Инцидент в хозяйстве Ивьевского района. Здесь мертвых телят списывали как «покупки» работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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