Чиновники - (не)люди? Архиепископ Кондрусевич со слезами на глазах просит совета медиков, а в ответ тишина

Глава белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич признает: в костеле не работают специалисты-вирусологи, поэтому в эти дни ему особенно нужны конкретные рекомендации от Минздрава.





говорил о необходимости встречи представителей костела и медиков Министерства здравоохранения. При этом Тадеуш Кондрусевич накануне не сдержал слез, когда





Со своей стороны РКЦ внесла изменения в формат богослужений: в Вербное воскресенье литургию по возможности проводили не внутри костела, а на улице, чтобы люди могли соблюдать безопасную дистанцию.





sputnik.by Однако глава католической церкви в Беларуси попросил Министерство здравоохранения о конкретных рекомендациях верующим и во время этой просьбы не сдержал слез, пишет









Эта просьба прозвучала накануне, однако о реакции Минздрава до сих пор ничего не сообщалось