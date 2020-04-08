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Чиновники - (не)люди? Архиепископ Кондрусевич со слезами на глазах просит совета медиков, а в ответ тишина
Источник материала: Партизан
В субботу белорусские католики придут освящать пищу накануне Пасхи.
Глава белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич признает: в костеле не работают специалисты-вирусологи, поэтому в эти дни ему особенно нужны конкретные рекомендации от Минздрава.
При этом Тадеуш Кондрусевич накануне не сдержал слез, когда
Со своей стороны РКЦ внесла изменения в формат богослужений: в Вербное воскресенье литургию по возможности проводили не внутри костела, а на улице, чтобы люди могли соблюдать безопасную дистанцию.
Однако глава католической церкви в Беларуси попросил Министерство здравоохранения о конкретных рекомендациях верующим и во время этой просьбы не сдержал слез, пишет
Эта просьба прозвучала накануне, однако о реакции Минздрава до сих пор ничего не сообщалось
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Чиновники - (не)люди? Архиепископ Кондрусевич со слезами на глазах просит совета медиков, а в ответ тишина
В субботу белорусские католики придут освящать пищу накануне Пасхи.
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