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Чиновники - (не)люди? Архиепископ Кондрусевич со слезами на глазах просит совета медиков, а в ответ тишина

08.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу белорусские католики придут освящать пищу накануне Пасхи.

Глава белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич признает: в костеле не работают специалисты-вирусологи, поэтому в эти дни ему особенно нужны конкретные рекомендации от Минздрава.


Со своей стороны РКЦ внесла изменения в формат богослужений: в Вербное воскресенье литургию по возможности проводили не внутри костела, а на улице, чтобы люди могли соблюдать безопасную дистанцию. 

Однако глава католической церкви в Беларуси попросил Министерство здравоохранения о конкретных рекомендациях верующим и во время этой просьбы не сдержал слез, пишет sputnik.by


Эта просьба прозвучала накануне, однако о реакции Минздрава до сих пор ничего не сообщалось
 
 
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